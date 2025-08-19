Gremios respaldan el bono por presencialidad y valoran inversión en escuelas con ahorro del nuevo sistema de ART

Luego de que el gobernador Ignacio Torres anunciara el pago de un bono por presencialidad destinado a docentes y auxiliares, dirigentes de SITRAED y UPCN expresaron su respaldo a la medida y destacaron la utilización de fondos públicos para mejorar las condiciones edilicias en las escuelas de la provincia.

El financiamiento tanto del bono como de obras de infraestructura educativa será posible gracias a un ahorro estimado en más de 14 mil millones de pesos anuales, producto de la reciente implementación del autoseguro provincial en el sistema de ART. Esta decisión permitirá reducir gastos y reinvertir esos recursos en áreas prioritarias del sistema educativo.

Guillermo Spina: “En buena hora que esto se pueda dar”

El secretario general de SITRAED, Guillermo Spina, celebró la medida y aseguró que se trata de “una decisión política del Gobernador” que va en el sentido correcto. “Cualquier bono y adicional siempre es preferible. Se habla de renovación de calderas, de obras de infraestructura que estaban en carpeta y que, por cuestiones fundamentalmente económicas, no se habían podido efectivizar. Así que, en buena hora que esto se pueda dar”, afirmó.

Spina también valoró el uso racional de los recursos públicos:

“En épocas en las que la prioridad es no gastar más de lo que hay, que estas obras se puedan hacer y que se puedan conseguir recursos a partir de eliminar gastos que eran excesivos, se ve bien”.

Cristian Salazar: “Siempre vamos a apoyar que se beneficie a los trabajadores”

Por su parte, el secretario general de UPCN, Cristian Salazar, también elogió la decisión del gobierno provincial y sostuvo que “vemos de manera positiva la decisión de utilizar fondos que provienen de un ahorro de la Provincia, en este caso a través de la adhesión al Autoseguro Provincial, lo que reduce sustancialmente la erogación mensual”.

Además, subrayó la importancia de que los recursos lleguen directamente a quienes sostienen el sistema educativo: