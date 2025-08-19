Close Menu
Region

Gremios respaldan el bono por presencialidad y valoran inversión en escuelas con ahorro del nuevo sistema de ART

Desde SITRAED y UPCN destacaron la decisión del gobernador Ignacio Torres de otorgar un adicional a docentes y auxiliares, y remarcaron el impacto positivo de redirigir fondos a infraestructura escolar.
La PostaBy Updated:No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

Luego de que el gobernador Ignacio Torres anunciara el pago de un bono por presencialidad destinado a docentes y auxiliares, dirigentes de SITRAED y UPCN expresaron su respaldo a la medida y destacaron la utilización de fondos públicos para mejorar las condiciones edilicias en las escuelas de la provincia.

EESS-300x250-80kb

El financiamiento tanto del bono como de obras de infraestructura educativa será posible gracias a un ahorro estimado en más de 14 mil millones de pesos anuales, producto de la reciente implementación del autoseguro provincial en el sistema de ART. Esta decisión permitirá reducir gastos y reinvertir esos recursos en áreas prioritarias del sistema educativo.

Guillermo Spina: “En buena hora que esto se pueda dar”

El secretario general de SITRAED, Guillermo Spina, celebró la medida y aseguró que se trata de “una decisión política del Gobernador” que va en el sentido correcto. “Cualquier bono y adicional siempre es preferible. Se habla de renovación de calderas, de obras de infraestructura que estaban en carpeta y que, por cuestiones fundamentalmente económicas, no se habían podido efectivizar. Así que, en buena hora que esto se pueda dar”, afirmó.

Spina también valoró el uso racional de los recursos públicos:

“En épocas en las que la prioridad es no gastar más de lo que hay, que estas obras se puedan hacer y que se puedan conseguir recursos a partir de eliminar gastos que eran excesivos, se ve bien”.

Cristian Salazar: “Siempre vamos a apoyar que se beneficie a los trabajadores”

Por su parte, el secretario general de UPCN, Cristian Salazar, también elogió la decisión del gobierno provincial y sostuvo que “vemos de manera positiva la decisión de utilizar fondos que provienen de un ahorro de la Provincia, en este caso a través de la adhesión al Autoseguro Provincial, lo que reduce sustancialmente la erogación mensual”.

Además, subrayó la importancia de que los recursos lleguen directamente a quienes sostienen el sistema educativo:

“Siempre que haya dinero que sea volcado al bolsillo de los trabajadores, lo vamos a ver de buena manera. Sabemos que son tiempos complicados y que la coyuntura nacional también lo es, y que Chubut no escapa a este escenario, pero desde las organizaciones gremiales siempre vamos a estar intentando que cada vez sea mayor la cantidad de trabajadores cubiertos por aumentos”.

Share.

Related Posts