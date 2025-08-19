Cierre de dependencias de Salud por capacitación del personal este viernes 22 de agosto

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia informa a la comunidad que el próximo viernes 22 de agosto permanecerán cerradas todas sus dependencias, ya que el personal estará participando de las 1º Jornadas de Autismo, una instancia de formación y capacitación fundamental para mejorar la calidad de atención en el sistema de salud local.

Se solicita a las personas que tengan turnos programados para ese día que se acerquen durante esta semana a su centro de salud correspondiente para reprogramar la atención.

Agradecemos a la comunidad por su comprensión y acompañamiento en este espacio de aprendizaje que contribuye a construir un sistema de salud más inclusivo y preparado.