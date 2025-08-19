El Colegio de Abogados de Comodoro expresó preocupación por la difusión de una denuncia contra un matriculado

El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia emitió este martes un comunicado en el que expresa su preocupación por la amplia difusión mediática de una denuncia realizada por un empresario local contra un abogado matriculado en la institución.

Desde el Colegio remarcaron que las denuncias contra profesionales del derecho no son inusuales, y que las mismas deben canalizarse por los carriles institucionales correspondientes, en este caso, el Tribunal de Disciplina del propio Colegio, que es el órgano encargado de analizar y resolver este tipo de situaciones conforme a la legislación vigente.

“Las denuncias formuladas en contra de abogados matriculados son una práctica habitual y no poco frecuente. Las mismas son tramitadas por el Tribunal de Disciplina de esta institución”, señala el comunicado, donde también se destaca que el proceso garantiza el derecho a defensa y el debido proceso.

Asimismo, la institución advirtió sobre el riesgo de que situaciones como estas sean tratadas en el plano público sin el respaldo de una investigación formal. “Es por ello que resulta extraordinario y de especial preocupación que se hagan eco de una denuncia que aún no ha sido evaluada ni tramitada por el tribunal competente”, indica el texto.

Finalmente, el Colegio dejó en claro que no tolerará ningún tipo de criminalización del ejercicio profesional ni la exposición mediática de sus matriculados sin sustento legal, y reafirmó su compromiso con el funcionamiento institucional y el respeto a los procesos establecidos.