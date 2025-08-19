Madryn: Detuvieron a «Champi», prófugo por abuso sexual

Tras un intenso trabajo de investigación y con la colaboración de la comunidad, la División de Investigaciones de la Policía del Chubut (DPI) logró detener en la vía pública a Federico Adrián Serrano, alias “Champi”, de 38 años, quien permanecía prófugo en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una menor de edad.

La captura se produjo en las últimas horas luego de que la Policía difundiera el pedido de paradero y varios vecinos aportaran información que permitió orientar las tareas de búsqueda. Serrano tenía vigente una orden de detención y será puesto a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron la importancia de la participación ciudadana en la difusión y aporte de datos, que resultaron claves para la localización del imputado. Asimismo, remarcaron el trabajo coordinado de los investigadores, quienes realizaron tareas de campo hasta dar con el acusado en la vía pública.

Con la detención de Serrano, se cumple una instancia central en la investigación judicial, que continuará con las actuaciones correspondientes.