Abre sus puertas la Ciudad Judicial “Dr. Marcelo Guinle” en Comodoro Rivadavia

El Poder Judicial de la Provincia del Chubut anunció la apertura oficial de la Ciudad Judicial “Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle” en Comodoro Rivadavia, marcando un hito para la infraestructura judicial de la región. La atención al público comienza este lunes 18 de agosto de 2025.

En esta primera etapa, los organismos que comenzarán a funcionar en el nuevo edificio son la Oficina de Gestión Unificada (OGU) de Familia y el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF). Se estima que a partir del lunes 25 de agosto se sumarán los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIs), completando así la operatividad plena de las áreas destinadas a atender casos vinculados al fuero de familia y problemáticas sociales complejas.

El ingreso peatonal al edificio se realizará por calle Figueroa Alcorta N° 90, punto que será la única vía de acceso para el público en esta etapa inicial.

La Ciudad Judicial fue diseñada como una apuesta a la eficiencia, la modernización y la centralización de funciones judiciales en un espacio acorde a las necesidades actuales del servicio de justicia.

Este moderno complejo judicial lleva el nombre de Dr. Marcelo Guinle, exintendente de Comodoro Rivadavia y destacado referente del derecho y la política nacional, en homenaje a su trayectoria y compromiso con la justicia.