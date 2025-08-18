Parte de rutas en Chubut: circulación mayormente normal con sectores de precaución y equipos viales activos

En el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal, Vialidad Nacional emitió el parte de rutas correspondiente al lunes 18 de agosto de 2025 para toda la provincia de Chubut, destacando condiciones de circulación mayormente normales, aunque se pide precaución en tramos específicos por obras, calzada húmeda, animales sueltos o presencia de equipos viales trabajando.
Ruta Nacional 3
-
Arroyo Verde – Puerto Madryn – Trelew: circulación normal, desvío por obras en la autovía a la altura de Puerto Madryn.
-
Trelew – Garayalde: tránsito con precaución.
-
Garayalde – Comodoro Rivadavia: banquinas húmedas, presencia de animales sueltos y trabajos de bacheo en ejecución.
Ruta Nacional 26
-
Comodoro Rivadavia – Sarmiento: circulación normal, calzada húmeda por riego con sal.
-
Sarmiento – Empalme RN40: mismas condiciones, sin interrupciones.
Zona Cordillerana – Ruta Nacional 40
-
Esquel – acceso a El Bolsón: circulación normal, heladas leves y calzada con sal en tramos.
-
Esquel – Tecka: calzada en buen estado, neblina y heladas esta mañana.
-
Tecka – Gobernador Costa – sur provincial: calzada húmeda con sal, equipos trabajando en mantenimiento.
Precaución extrema:
-
Facundo – Tamarisco: calzada deformada, baches, y desvíos de ripio no habilitados.
-
Río Mayo – límite con Santa Cruz: tránsito normal, equipos en tareas de bacheo.
Ruta Nacional 25
-
Rawson – Trelew – El Agua – Las Palmas: circulación normal.
-
Las Palmas – Los Altares: desvíos de ripio, transitar a baja velocidad.
-
Los Altares – Paso de Indios – Tecka: calzada en buen estado, pero con sectores deformados y tareas de bacheo activas.
Ruta Nacional 259
-
Esquel – Trevelin: tránsito normal.
-
Trevelin – Límite con Chile (ripio): circulación habilitada, equipos viales trabajando.
Recomendaciones generales
-
Respetar la señalización y reducir la velocidad en zonas de obra o calzada húmeda.
-
Extremar precaución en zonas de animales sueltos.
-
Consultar el parte actualizado antes de emprender viaje en la web oficial:
argentina.gob.ar/rutasnacionales