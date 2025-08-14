La moda circular se consolida como alternativa sustentable y económica

Mientras la industria de la moda continúa siendo una de las más contaminantes del planeta, una nueva corriente se afianza como alternativa sustentable: la moda circular. Este modelo propone alargar el ciclo de vida de las prendas mediante el reciclaje, la reparación, el alquiler o la venta de segunda mano, reduciendo el desperdicio textil y el impacto ambiental.

Lo que hace algunos años se percibía como un fenómeno marginal o artesanal, hoy gana terreno en grandes ciudades y plataformas digitales. Desde tiendas físicas especializadas hasta aplicaciones para intercambiar ropa, la moda circular deja de ser una tendencia emergente para convertirse en una transformación estructural en la forma de producir y consumir indumentaria.

Según Maribel, integrante de CON-SENTIDO, esta práctica crece tanto por razones ecológicas como por estilo: “Más allá de reciclar y reutilizar la moda que uno ya no usa, se elige por gusto, no por imposición de tendencias. Esto permite adquirir prendas de temporadas anteriores en óptimas condiciones”. Además, en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, reutilizar o intercambiar ropa se presenta como una opción económicamente viable.

Desde Con-sentido remarcan que “detrás de cada prenda hay una historia y eso le da valor. Es una segunda oportunidad para las prendas”.

En estos espacios se encuentra desde ropa urbana hasta de fiesta, calzado, carteras y accesorios. La propuesta es clara: consumir de forma consciente, reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, ahorrar dinero. Con-sentido se encuentra en 25 d e mayo 886 primer piso, este sábado estarán de 16 a 20 hs.



