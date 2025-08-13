Se intensificaron los trabajos de poda durante el fin de semana en distintos barrios de la ciudad

El Municipio, llevó adelante un operativo de poda y desmalezamiento en distintos sectores públicos, con el fin de mejorar la iluminación y la visibilidad para el tránsito y la seguridad de los vecinos. De esa forma, se llegó con el servicio a los barrios Moure, Roca, La Loma, Centro, Km.3, Próspero Palazzo y Km.5.

Durante el fin de semana, el personal de la Dirección General de Parques y Paseos, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, concretó una amplia intervención de trabajos de poda, desmalezamiento y embellecimiento en distintas arterias, para evitar inconvenientes en las veredas, y además contribuir a una mejor visibilidad, iluminación y seguridad.

El operativo que comenzó el pasado viernes 8, se extendió durante el sábado y domingo, y continúa esta semana. De esa forma, se cumplieron tareas de poda en las calles Carlos Campos y Marinero López, Gustavo Bahamonde y Jaime de Nevares, y Marinero López al 2900, del barrio Moure. También hubo una extracción de árbol en la calle Escalada al 1500, y desmalezamiento y formación de poda en todo el sector del Museo Ferroportuario, Tribunales, Liceo Militar y en el Vivero Municipal de Km. 3.

Mientras que, en el inicio de esta semana, los operarios de Parques y Paseos realizaron lo propio en las calles Vicente Almonacid al 4100, Av. Juan José Paso al 1400 y Capitán García al 1200, del barrio Próspero Palazzo. Finalmente, se intervino en un espacio verde de calle Los Hornos y Av. José Ingenieros, en el ingreso al barrio Presidente Ortiz de Km. 5.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez, destacó que “se trabajó arduamente el fin de semana en el operativo de poda, y es algo a destacar del personal municipal que depende de la Dirección General de Parques y Paseos, a cargo de Gustavo Camino”.

En la misma línea, el funcionario sostuvo que dichos trabajos “tienen que ver con los lineamientos precisos que nos dio el señor intendente Othar Macharashvili, que los fines de semana aprovechemos a podar los árboles de la zona céntrica, para no afectar el tránsito, mejorar la iluminación pública y así aportar a la seguridad de los comodorenses. Y además, continuamos con la tareas diarias en todo el ejido urbano”, cerró.