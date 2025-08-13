La inflación en la Patagonia subió al 2,1% y fue la más alta del país

El INDEC informó que la inflación patagónica subió al 2,1% en julio y terminó siendo la más elevada de todas las regiones del país superando al 1,9% de promedio nacional. Aún no se reflejaron en los precios los incrementos generados por el aumento del dólar.

A lo largo de los primeros siete meses del 2025 la suba de precios en la Patagonia fue del 18,5% y a nivel nacional del 17,3%; mientras que en los últimos 24 meses el incremento patagónico fue del 40,7% y en el país promedió un 36,6%.

Los rubros que más aumentaron en julio en la Patagonia fueron el del transporte con un 4,6%; el de la recreación y cultura con el 2,9%; el de los restaurantes y hoteles con el 2,6%.

En lo que va del año encabezaron la tabla de aumentos la educación privada con el 59,4%; las tarifas de los servicios públicos y los alquileres con el 32,2% y los restaurantes y hoteles con el 31,6%.

Desde julio del año pasado los mayores incrementos en la Patagonia se dieron en los rubros de la educación privada con el 107,7%; los alquileres y las tarifas con el 85,5%; los restaurantes y hoteles con el 68,7% de suba.