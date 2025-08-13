Cae el “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central, en un megaoperativo

Ghiselli asumió el liderazgo tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y está señalado como integrante y presunto organizador de “Los Menores”, una banda narco sospechada de participar en ese crimen y en el de Daniel Atardo, ocurrido en noviembre pasado.

El arresto se concretó en un departamento de calle Salta al 2400, barrio Pichincha, por orden de la fiscal provincial Georgina Pairola. En el lugar se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, dinero en efectivo, teléfonos, tarjetas y un carnet de socio del club.

El operativo incluyó 17 allanamientos en domicilios de los barrios 7 de Septiembre y zonas aledañas, donde se incautaron cargadores y municiones de 9 mm, cocaína fraccionada, celulares y más dinero.

Además, el lunes anterior fue detenido Martín David Olivero en otro procedimiento vinculado, donde se hallaron envoltorios con cocaína, armas y municiones. Ambos quedaron incomunicados y la Justicia dispuso pericias sobre los teléfonos para avanzar con nuevas detenciones.

El despliegue fue coordinado por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, la PROCUNAR y fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, en un trabajo conjunto contra el narcotráfico y la violencia vinculada al fútbol.