Goic, Williams y los Sastre dejan Arriba Chubut

La interna del Partido Justicialista en Chubut atraviesa un momento de reacomodamiento. Tres dirigentes de peso del bloque Arriba Chubut en la Legislatura provincial anunciaron su salida para conformar un nuevo espacio político bajo el nombre Primero Chubut, liderado por Ricardo y Gustavo Sastre.

La primera en oficializar su decisión fue la diputada Mariela Williams, seguida por Ricardo Sastre y Tatiana Goic, quienes justificaron la medida como un compromiso de trabajar por los intereses de la provincia y sus ciudadanos, priorizando la gestión y las soluciones concretas por sobre disputas internas.

Con estas bajas, el bloque que conduce Gustavo Fita queda integrado por Emanuel Coliñir, Norma Arbilla, Vanesa Abril y Juan Pais, reduciendo su capacidad de representación en la Legislatura. Según destacaron los referentes que se apartaron, el nuevo bloque Primero Chubut buscará consolidar un espacio que permita articular con distintos sectores políticos provinciales, centrado en una agenda local.

El movimiento refleja un reacomodamiento dentro del peronismo chubutense a pocas semanas de las elecciones de octubre, y marca un nuevo escenario para el desarrollo de la política provincial, con foco en fortalecer la gestión y los intereses de Chubut por encima de las diferencias partidarias.