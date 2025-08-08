Martínez: “Estas obras permitirán una transformación significativa para el barrio 30 de Octubre”

Se estima que la obra estará finalizada en su totalidad entre los meses de febrero y marzo del próximo año. “Es un gran beneficio para el barrio, ya que además de las mejoras edilicias, vamos a poder volver a ofrecer talleres y actividades para toda la comunidad”, resaltó Martínez.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Comodoro Deportes, avanza con los trabajos de refacción integral en la sede vecinal del barrio 30 de Octubre. Las tareas comprenden la mejora de la cocina, el Salón de Usos Múltiples (SUM) y el techado del playón, con el objetivo de ofrecer un espacio funcional y confortable para el desarrollo de actividades comunitarias y deportivas durante todo el año.

El presidente del ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó la importancia de la ampliación edilicia, al decir que “estas obras permitirán una transformación significativa, no solo para la sede vecinal, sino también para toda la comunidad del barrio 30 de Octubre, que se configura como un sector estratégico de la zona sur de la ciudad”.

En este marco, el funcionario subrayó que “lo más importante es que estamos generando oportunidades a través del deporte y acciones concretas, optimizando un espacio que podrá ser utilizado durante más tiempo gracias al nuevo cerramiento”.

“Estas obras permitirán un abordaje articulado, no solo desde el deporte, sino también con el Centro de Promoción Barrial y otras organizaciones, que trabajan día a día por el bienestar de la comunidad”, remarcó Martínez al valorar que “la respuesta ha sido muy positiva, tanto por parte de las instituciones, como de los vecinos”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal del barrio 30 de Octubre, Dante Curuhuinca, detalló que “ya se comenzó con la primera etapa de los trabajos. Actualmente se están refaccionando la cocina y el SUM, incluyendo el cambio de techos y la incorporación de calefacción, lo que permitirá reactivar las actividades suspendidas por la falta de acondicionamiento del edificio”.

Además, ponderó el impacto positivo de las obras, al indicar que “es un gran beneficio para el barrio, ya que además de las mejoras edilicias, vamos a poder volver a ofrecer talleres y actividades para toda la comunidad”.

Finalmente, el vecinalista mencionó que “los avances son significativos, considerando que solo ha pasado una semana desde el inicio de obra. Estimamos que la primera etapa se entregará en un plazo de entre 45 y 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Si todo marcha bien, a mediados de septiembre podríamos contar con los espacios habilitados”, puntualizó.