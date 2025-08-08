Encuentro solidario por el Día de las Infancias en el parque de la ciudad

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una tarde especial este sábado 9 de agosto en el Parque de la Ciudad, donde se realizará un encuentro por el Día de las Infancias con una propuesta recreativa y solidaria.
La actividad, organizada por el grupo “Torineros” junto a “Oxidados”, “F100 Ford”, “Chevrolet” y “Motos de Comodoro Rivadavia”, se desarrollará de 15 a 19 horas y contará con chocolate caliente para los más chicos, una pista de autos eléctricos a cargo del área de Tránsito y una exposición de vehículos.
El evento tendrá un fin benéfico: se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con el comedor “Arroz con Leche”, dirigido por Silvina Mendoza. “Es la primera vez que los torineros organizamos algo así. La idea nació de una charla y gracias al apoyo de la municipalidad pudimos llevarlo adelante. Esperamos que se sume mucha gente para ayudar, porque hay mucha necesidad”, señaló uno de los organizadores.
Desde la organización invitan a las familias de Comodoro Rivadavia, tengan o no vehículo, a acercarse para compartir una tarde diferente y sumarse a esta causa solidaria.