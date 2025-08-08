La UNPSJB abre inscripciones para cursos de idiomas del segundo cuatrimestre

La Unidad de Lenguas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció la apertura de inscripciones para sus cursos de idiomas correspondientes al segundo cuatrimestre. La propuesta está dirigida a toda la comunidad, con opciones presenciales y virtuales, y estará disponible hasta el 15 de agosto.

El objetivo de estos cursos es fortalecer las habilidades de comunicación global de los participantes y brindar una perspectiva intercultural. Las clases se dictan en cátedras universitarias y, al finalizar, los estudiantes recibirán una certificación oficial emitida por la UNPSJB, que respalda la calidad académica de la formación.

En esta edición, las opciones disponibles son:

Conversación en Alemán (Nivel A2) – Modalidad virtual

Taller de Escritura en Inglés – Presencial

Conversación en Inglés – Presencial

Lengua Mapuzungun – Virtual

Lengua Guaraní – Virtual

Lengua Aonekko-Tehuelche – Virtual

Para más información sobre horarios e inscripciones, se puede visitar el sitio web unidaddelenguas.unp.edu.ar o escribir al correo electrónico [email protected].



