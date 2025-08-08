Salud Municipal cerró la Semana de la Lactancia con gran participación y actividades para las familias

Del 1 al 7 de agosto se conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema “Construyendo sistemas de apoyo sostenible”, y en Comodoro Rivadavia la Secretaría de Salud municipal cerró la edición 2025 con una amplia agenda de actividades gratuitas.

Charlas abiertas en distintos Centros de Salud y dos talleres especiales reunieron a gran cantidad de familias, con el objetivo de visibilizar la importancia de la lactancia para el desarrollo del bebé y garantizar el acceso a información confiable.

La subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, destacó que “estas jornadas reflejan el compromiso del Municipio con una política clara de acompañamiento integral a las familias. Promover la lactancia materna es cuidar desde el primer momento de vida, acercando información, contención y herramientas a las mujeres en un momento tan especial como el inicio de la maternidad”.

Las actividades contaron con la participación de obstetras, puericultoras y psicólogas perinatales, quienes abordaron temas como los beneficios de la lactancia, posiciones de amamantamiento, métodos anticonceptivos adecuados para el periodo y el acompañamiento emocional durante el embarazo y el postparto.

Entre las propuestas, se desarrollaron un taller a cargo de la obstetra Florencia Coll en el Centro de Jubilados de YPF (Km. 3) y una capacitación teórico-práctica en el auditorio de Fundación OSDE con las puericultoras Mariela Navarro y Daiana Guerrero, además de la colaboración de las obstétricas Florencia Catán e Ingrid Yost y el equipo de psicología perinatal.

Uno de los puntos destacados fue el nuevo servicio de puericultura que la Secretaría de Salud implementó este año, brindando acompañamiento y resolución de dificultades en el amamantamiento en varios CAPS de la ciudad.

Quienes requieran acompañamiento o asesoramiento en estas temáticas, pueden consultar en los siguientes espacios:

Puericultura:

– CAPS Presidente Ortiz. (Avda. José Ingenieros 1.064). Tel: 455-8934

– CAPS Evita (Avda. Rivadavia 3.001). Tel. 446-2150

Atención obstétrica:

– CAPS Presidente Ortiz

– CAPS Evita

– CAPS Marcelino Reyes, Km. 3 (Avda. Libertador N° 657). Tel. 455-7605

– CAPS René Favaloro (Dr. Pettinari y Subof. Godoy). Tel. 297-4647139

– CAPS Moure (Sabino Freile y Cayelli). Tel. 448-6040

– CAPS Stella Maris (Gastaldi 517). Tel. 448-2774

– CAPS Isidro Quiroga (Avda. Lisandro de la Torre y Romero). Tel. 448-0944

– CAPS Fracción 14 (Raúl Cercós y Calle 3.505). Tel. 155-260650



