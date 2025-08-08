La Justicia le prohibió a Treffinger elegir candidatos a dedo y ordenó incorporar afiliaciones rechazadas

No fue la mejor semana para César Treffinger. El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Chubut recibió un duro revés judicial que pone en jaque su estilo de conducción. El Juzgado Federal con competencia electoral de Rawson le ordenó al partido incorporar formalmente a Ricardo Bustos, Manuel Burgueño Ibarguren y Julieta Siciliano, quienes habían sido rechazados por decisión del propio Treffinger, según denuncias, por tener “pensamiento propio” y disentir con su liderazgo.

Este fallo se da en el marco de una serie de cuestionamientos internos hacia el diputado, que incluyeron una denuncia mediática por nepotismo luego de que circulara la versión de que propondría a su hijo Valentín Treffinger como candidato a diputado nacional. Desde la conducción nacional del espacio, encabezada por Karina Milei y Martín Menem, no vieron con buenos ojos estos movimientos unilaterales que amenazan con fragmentar el armado libertario en la provincia.

El juez Hugo Sastre fue contundente: no puede ser una sola persona quien decida las candidaturas. En su fallo, recordó que la Convención Provincial es el órgano competente para definir las listas, y que su integración por minorías garantiza una estructura democrática. Por lo tanto, la decisión sobre las fórmulas que La Libertad Avanza presentará para las elecciones nacionales deberá pasar por la Asamblea del partido.

Hasta ahora, Treffinger manejaba el espacio como un proyecto personal. La suspensión de las PASO a nivel nacional le había dado vía libre para designar a dedo a los postulantes, pero la intervención judicial le puso fin a esa práctica. El diputado, que ya fue candidato a gobernador, senador y diputado por el extinto PICh (hoy renombrado como LLA), había convertido el partido en una estructura cerrada, lo que generó múltiples fugas hacia el frente encabezado por el Partido Libertario.

Otro aspecto clave del fallo judicial fue la autorización de afiliaciones que el legislador había bloqueado. Ricardo Bustos, periodista y ex candidato a intendente; Manuel Burgueño Ibarguren; y Julieta Nilda Siciliano, habían sido excluidos del padrón partidario sin argumentos válidos. La Justicia dejó sin efecto la resolución del Comité Provincial que había rechazado sus solicitudes, y ordenó su incorporación inmediata al Registro de Afiliados.

Además, el juez instruyó a la Secretaría del Juzgado a completar las diligencias y dejar constancia física de la documentación, con lo que los tres nuevos afiliados quedaron plenamente habilitados para participar de la vida interna del partido.

La situación actual refleja un creciente descontento en la base libertaria chubutense. Muchos militantes reclaman mayor participación y transparencia, y cuestionan la falta de apertura del actual titular del partido. Con el escenario judicial en contra y la presión interna en aumento, no se descarta que sectores libertarios descontentos impulsen una construcción propia y compitan de igual a igual con el oficialismo interno en las próximas elecciones del 26 de octubre.