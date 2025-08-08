Unidad para construir futuro: Luque y Bowen mostraron que el peronismo de Chubut se encamina unido al 26 de octubre

Tras una intensa jornada democrática en la que miles de afiliados participaron con convicción y compromiso, el peronismo de Chubut dio una muestra de madurez política y vocación de poder. Con el escrutinio finalizado y las candidaturas definidas, comienza una nueva etapa: la de la unidad real, militante y estratégica, con la mirada puesta en el 26 de octubre y el objetivo claro de mantener una banca y recuperar otra en el Congreso Nacional para defender los intereses de nuestra provincia.

Tanto la propuesta de Juan Pablo Luque como la de Dante Bowen, junto a la experiencia de los compañeros y compañeras de toda la provincia se integran ahora en una misma dirección: consolidar una alternativa peronista, amplia y participativa, que enfrente a los proyectos que solo traen ajuste y exclusión.

«Lo que nos une es mucho más fuerte. Superadas las internas sanas que vivió el espacio, ahora es tiempo de militar juntos, de cara a un desafío mayor, porque el 26 de octubre no se trata solo de una elección legislativa: es una oportunidad para que Chubut tenga dos voces claras, firmes y comprometidas con la defensa de la gente que la está pasando mal”, señaló Luque.

“Convocamos a cada compañero y compañera, a cada agrupación, sindicato y militancia territorial a ser parte de esta etapa. Porque la unidad no se declama, se construye. Y ese es el camino que ya estamos recorriendo”, sentenció Bowen.