Jueves con cielo despejado  en Comodoro Rivadavia

Este jueves 7 de agosto comenzó en Comodoro Rivadavia con una temperatura de 7.3°C y una sensación térmica de 4.1°C, bajo un cielo ligeramente nublado. El viento sopla desde el sudoeste a 19 km/h, con una humedad del 55%, presión atmosférica de 1020.1 hPa y buena visibilidad de hasta 30 kilómetros.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable y sin lluvias. El cielo se presentará despejado por la mañana y la tarde, mientras que por la noche estará algo nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C de mínima y los 12°C de máxima, con vientos leves del sector oeste y noroeste, entre 7 y 22 km/h.

Pronóstico extendido: sin lluvias y con temperaturas en ascenso

El buen tiempo continuará durante el fin de semana y la próxima semana. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 5°C y 8°C, mientras que las máximas alcanzarán los 14°C entre domingo y lunes. El cielo se mantendrá mayormente despejado y no se esperan lluvias, al menos hasta el miércoles.