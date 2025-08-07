Close Menu
Region

Rutas de Chubut: se registran heladas y calzadas húmedas, pero el tránsito es normal en toda la provincia

Vialidad Nacional informó que, pese a la presencia de niebla, heladas y sectores con barro, no hay cortes en las principales rutas nacionales. Se recomienda circular con precaución, especialmente en tramos de montaña.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

Vialidad Nacional informó el estado de rutas para este jueves 7 de agosto en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal en Chubut. En general, la circulación es normal en toda la red vial, aunque se registran heladas leves, calzadas húmedas y bancos de niebla en varios tramos.

EESS-300x250-80kb

Por Ruta Nacional N° 3, desde Arroyo Verde hasta Comodoro Rivadavia, se puede circular con normalidad. Entre Puerto Madryn y Trelew, se detecta humedad en la calzada y banquinas. Desde Trelew a Garayalde y hasta Comodoro Rivadavia, las condiciones son similares: heladas, calzada húmeda por riego con sal y banquinas inestables en algunos sectores.

En Ruta 26, entre Comodoro y Sarmiento, y desde allí hasta el empalme con la Ruta 40, el estado es normal, aunque también con calzada húmeda, barro y heladas matinales.

En la cordillera, la Ruta 40 entre Esquel y El Bolsón se encuentra habilitada. Sin embargo, se solicita máxima precaución entre Epuyén y el acceso al Bolsón, donde hay bancos de niebla y visibilidad reducida. También se reportan neblinas entre Teca y Gobernador Costa, con calzada húmeda por riego con sal.

El tramo entre Facundo y Ataparizo, también sobre la Ruta 40, presenta calzada deformada, baches y desvíos de ripio no habilitados, por lo que se recomienda extrema precaución.

Hacia el sur, en Ruta 40 a Río Mayo, el tránsito es normal pero con neblina y heladas leves. En la Ruta 260 de ripio, que conecta con Lago Blanco y Chile, se registran barro y humedad en todo el tramo, con equipos viales trabajando.

La Ruta 25 desde Rawson a Las Plamas y luego hacia Paso de Indios y Teca, se encuentra transitable, con cielo despejado y heladas en la zona centro, aunque también se reportan bancos de niebla.

Por último, en la zona cordillerana, la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin, y desde allí hacia el límite con Chile, presenta calzada húmeda y sectores con neblina, tanto en la parte asfaltada como en el tramo de ripio.

Vialidad Nacional recuerda a los conductores consultar el estado actualizado de las rutas en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales antes de emprender cualquier viaje.


Share.

Related Posts