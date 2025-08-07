Rutas de Chubut: se registran heladas y calzadas húmedas, pero el tránsito es normal en toda la provincia

Vialidad Nacional informó el estado de rutas para este jueves 7 de agosto en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal en Chubut. En general, la circulación es normal en toda la red vial, aunque se registran heladas leves, calzadas húmedas y bancos de niebla en varios tramos.

Por Ruta Nacional N° 3, desde Arroyo Verde hasta Comodoro Rivadavia, se puede circular con normalidad. Entre Puerto Madryn y Trelew, se detecta humedad en la calzada y banquinas. Desde Trelew a Garayalde y hasta Comodoro Rivadavia, las condiciones son similares: heladas, calzada húmeda por riego con sal y banquinas inestables en algunos sectores.

En Ruta 26, entre Comodoro y Sarmiento, y desde allí hasta el empalme con la Ruta 40, el estado es normal, aunque también con calzada húmeda, barro y heladas matinales.

En la cordillera, la Ruta 40 entre Esquel y El Bolsón se encuentra habilitada. Sin embargo, se solicita máxima precaución entre Epuyén y el acceso al Bolsón, donde hay bancos de niebla y visibilidad reducida. También se reportan neblinas entre Teca y Gobernador Costa, con calzada húmeda por riego con sal.

El tramo entre Facundo y Ataparizo, también sobre la Ruta 40, presenta calzada deformada, baches y desvíos de ripio no habilitados, por lo que se recomienda extrema precaución.

Hacia el sur, en Ruta 40 a Río Mayo, el tránsito es normal pero con neblina y heladas leves. En la Ruta 260 de ripio, que conecta con Lago Blanco y Chile, se registran barro y humedad en todo el tramo, con equipos viales trabajando.

La Ruta 25 desde Rawson a Las Plamas y luego hacia Paso de Indios y Teca, se encuentra transitable, con cielo despejado y heladas en la zona centro, aunque también se reportan bancos de niebla.

Por último, en la zona cordillerana, la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin, y desde allí hacia el límite con Chile, presenta calzada húmeda y sectores con neblina, tanto en la parte asfaltada como en el tramo de ripio.

Vialidad Nacional recuerda a los conductores consultar el estado actualizado de las rutas en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales antes de emprender cualquier viaje.



