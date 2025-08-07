Una multitud ya le prende una vela a San Cayetano

Una gran cantidad de comodorenses arrancó el 7 de agosto, prendiendo una vela en la ermita del San Cayetano, donde desde las 23.30 ya se concentraban los vecinos que querían agradecer o pedir trabajo al santo.

Hoy, la gran muestra de fe y pedido por trabajo, salud y el pan de cada día se retomará desde las 14 con la tradicional procesión, que comenzará en el Liceo y finalizará en la parroquia, donde se espera arribar a las 16.

La misa comenzará, precisamente, a las 16, aunque también habrá una previa a las 11 y otra posterior a las 20. A las 22, si el clima lo permite, volverán a encederse velas en la ermita.

«Con San Cayetano, hermanados en la esperanza», se indicó desde la convocatoria