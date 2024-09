Este domingo inicia el Torneo Zonal A de Comodoro

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia (LFCR) anunció los detalles de la conformación de las zonas y el calendario de la primera jornada del Torneo Zonal de la categoría A, que se disputará el próximo domingo 22 de septiembre. La final se jugará con sistema de ida y vuelta, sorteando la localía correspondiente.

Según lo informado por la LFCR, el Torneo Zonal se jugará en dos zonas diferenciadas:

Zona A:

CAI

Portugués

Palazzo

Newbery

Diadema

Saavedra

Zona B:

Sarmiento

USMA

Huracán

Rada Tilly

Laprida

Petro

Para la primera fecha del certamen, a jugarse el domingo 22 de septiembre, los cruces serán los siguientes:

Zona A:

CAI vs Portugués

Palazzo vs Newbery

Diadema vs Saavedra

Zona B:

Sarmiento vs USMA

Huracán vs Rada Tilly

Laprida vs Petro

Libro de pases

Una vez concluido el Torneo Apertura, se abrió el Libro de pases que operará hasta veinticuatro / cuarenta y ocho (24/48) horas antes de disputarse la segunda fecha de la Primera Rueda del Torneo Zonal 2024.

Los clubes tendrán un cupo de 3 jugadores mayores de 21 años, mientras que para los menores de esa edad será libre.

Cabe destacar que, según lo informado por la LFCR, el día sábado no habrá actividad de la categoría B, debido a que no se contará con las garantías de seguridad necesarias por la realización de un recital en la ciudad.