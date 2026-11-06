La jornada forma parte de las acciones de prevención y sensibilización que impulsa el Gobierno del Chubut en distintas localidades de la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, por intermedio de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, llevó adelante una jornada de capacitación en la localidad de Camarones, destinada a fortalecer las herramientas de prevención, detección temprana y abordaje de situaciones vinculadas a este delito.

La actividad se desarrolló en el Centro de Encuentro Multiespacio Municipal (CEMM), con la participación de concejales, agentes municipales, personal de Acción Social, Adultos Mayores, Servicio de Protección de Derechos y representantes de otras instituciones locales.

Trabajo articulado

Durante el encuentro se brindaron herramientas para identificar posibles situaciones de trata y explotación de personas, reconocer indicadores de alerta y conocer los mecanismos de intervención, asistencia y denuncia, haciendo especial hincapié en la importancia del trabajo articulado entre las instituciones.

La jornada forma parte de las acciones de prevención y sensibilización que impulsa el Gobierno Provincial, a través de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, en distintas localidades del Chubut, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta y promover la protección de los derechos de las personas.