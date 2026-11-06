Un grupo de especialistas del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus-CONICET), junto a colegas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB, protagonizaron un hallazgo que podría profundizar la cronología planteada para el Bajo de Sarmiento. Se trata de una punta de proyectil conocida como “cola de pescado”, encontrada al sudeste del lago Colhué Huapi, en la localidad de Sarmiento, provincia del Chubut. Las puntas “colas de pescado” son artefactos líticos característicos de tecnologías utilizadas por poblaciones humanas sudamericanas durante la transición Pleistoceno-Holoceno (hace más de 11 mil años) y su identificación resulta relevante para discutir los procesos de poblamiento temprano de América del Sur y las formas de circulación y dispersión de las poblaciones humanas en distintos ambientes.

El equipo está conformado por Eduardo Moreno, Elisa Micozzi, Santiago Peralta González, María Eugenia Prieto, Heidi Hammond, Leandro Zilio y Laura Lamuedra González, del IDEAus; Hugo Pérez Ruiz, Luis Asencio, Saraí González y Lautaro Suárez de la UNPSJB. Además, en el trabajo final participó Pablo Ambrústolo del CONICET y el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

La pieza se encuentra completo y en excelente estado de conservación. A partir de un análisis tecnomorfológico, el equipo de investigación examinó su forma, dimensiones, materia prima y técnicas de manufactura. Así, determinaron que la punta fue elaborada mediante adelgazamiento bifacial —con extracción de lascas en ambas caras— y que la roca utilizada proviene de fuentes secundarias ubicadas a unos 15 km del sitio. “Generalmente, dentro de las categorías que usamos en arqueología, estas puntas son interpretadas como parte de un arma similar a una lanza. Estaría compuesto por una parte de piedra (que es la punta), unida a un astil de madera, vinculadas con la caza”, cuenta Moreno.

El descubrimiento tuvo lugar en el marco de trabajos de campo efectuados en 2023 mediante muestreos sistemáticos de materiales arqueológicos, entre ellos artefactos líticos, restos óseos de fauna, artefactos de molienda y fragmentos de cerámica. “El hallazgo proviene de un contexto arqueológico, por lo que también es importante decir que permite analizar no solo el objeto en sí mismo, sino también su relación con otros materiales, las características del sitio y los procesos de formación del registro arqueológico”, aclara Micozzi.

Este hallazgo es la primer registro de punta “cola de pescado” en el Bajo de Sarmiento e incorpora un nuevo dato para sectores interiores de la provincia de Chubut: los sitios arqueológicos más antiguos son de 5.000 años de antigüedad, pero la presencia de una punta “cola de pescado” plantea interrogantes, ya que esta tecnología se asocia habitualmente con momentos mucho más tempranos (9.000 a 12.000 AP). Es por ello que el hallazgo por parte de profesionales del CENPAT pone de relieve la necesidad de profundizar los estudios sistemáticos, cronológicos y regionales para comprender la antigüedad de las ocupaciones humanas, la movilidad de las poblaciones y las transformaciones del paisaje del Bajo de Sarmiento.

“Este descubrimiento se integra en una trayectoria de más de dos décadas de trabajo del equipo de arqueología en la región. La continuidad de las prospecciones, excavaciones, análisis de materiales y estudios del paisaje permite construir conocimiento científico sobre las poblaciones cazadoras-recolectoras que habitaron el área, sus tecnologías, formas de subsistencia y modos de ocupar el territorio. Es un aporte al estudio del poblamiento humano temprano, no sólo para el Bajo de Sarmiento, sino también para discusiones más amplias sobre el uso del espacio y la movilidad de las poblaciones humanas, en particular para Patagonia y Sudamérica, en general”, finaliza Micozzi.