¡Imposible contarlas! Wanda Nara revela su arsenal de carteras de lujo en 10 días

En medio de la polémica con la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara sigue sus compromisos laborales y su vida familiar. En este contexto, la empresaria compartió un carrusel de fotos de sus últimos diez días y mostró todas las carteras de lujo que usó, en composé con sus diferenres outfits

Chanel, Hermès, Dior, Balenciaga, Balmain y Louis Vuitton fueron las marcas elegidas por Wanda para compartir con sus seguidores dejando en claro su debilidad por los accesorios de alta gama.

En una de las fotos posó junto a su camioneta con un conjunto deportivo en tonos grises: pantalón ancho con botones laterales y camperita a juego. Debajo llevó una musculosa negra ajustada. Como complemento, sumó zapatillas blancas y un bolso Chanel blanco matelassé con cadena dorada, uno de los modelos clásicos de la maison.

Wanda Nara con bolso blanco (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La empresaria también mostró una foto donde reunió sobre una silla varias de las carteras rojas que usó en la última semana. Entre ellas, un bolso Lady Dior, una Chanel de charol con cadena dorada, minibags de Balmain, un modelo Hermès en cuero rígido y una bandolera acolchonada con herrajes metálicos de Gucci. En el piso, ubicó dos pares de stilettos rojos al tono.

Wanda Nara a puro rojo. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Para la producción de fotos de su nueva marca de trajes de baño, mostró una microbikini roja de dos piezas, con triangulito y bombacha cavada con las iniciales “W”. La acompañó con una cartera Chanel roja oscuro con correa de cadena.

Wanda Nara mostró una minibag Chanel. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

En otra postal, dejó ver su espacio personal en el camarín de Masterchef decorado con retratos en blanco y negro de ella misma. Sobre un sillón verde colocó dos carteras: una Hermès Birkin en blanco tiza (uno de los modelos más caros y exclusivos de la firma) y un bolso acolchado de Chanel en el mismo tono. A un costado, también se vio una vanity bag de Louis Vuitton en monograma clásico.

Wanda Nara en el camarín de Masterchef. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Según la guía de precios de 2025, una Birkin 25 Togo blanca tiza tiene un precio oficial de aproximadamente 12.700 dólares.

Finalmente, para otra salida, Wanda combinó un conjunto sporty gris claro de campera y pantalón ancho con rayas negras. Por encima, sumó un tapado negro largo y una gorra negra de los Yankees. En la mano, llevó una Hermès Birkin de cuero negro croco, uno de los modelos más codiciados de su colección.

Wanda Nara con look deportivo. (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Cuánto cuesta la Hermès Birkin de Wanda Nara

Según la guía de Sotheby’s sobre pieles exóticas, una Birkin 25 en cocodrilo puede costar entre 45.000 y 75.000 dólares según el acabado. En subastas, incluso, también se han vendido modelos muy exclusivos (“So Black” Croc Niloticus) por más de 200.000.