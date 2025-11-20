La Diócesis de Comodoro invita a participar de la Jornada en Acción de Gracias por el Año Jubilar de la Esperanza

La Diócesis de Comodoro Rivadavia convocó a toda la comunidad a participar de la Jornada en Acción de Gracias por el Año Jubilar de la Esperanza, una celebración central que busca coronar un año de reflexión, fe compartida y renovación espiritual.

El encuentro se llevará adelante este lunes 24 de noviembre y estará compuesto por una serie de actividades abiertas a toda la familia.

Procesión y misa: cómo será la jornada

La celebración comenzará a las 09:30 en el Gimnasio del Instituto María Auxiliadora, donde los fieles se darán cita para iniciar una procesión por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia.

Esta caminata comunitaria representa —según destacaron desde la Diócesis— “la fe en movimiento”, un gesto que busca llevar un mensaje de esperanza, unidad y gratitud a toda la ciudad.

El cierre de la jornada será con la Santa Misa en la Catedral San Juan Bosco, punto culminante de las actividades preparadas para agradecer y celebrar el Año Jubilar.

Un llamado a la esperanza y al compromiso comunitario

El Pbro. Jorge Luis Wagner compartió un mensaje dirigido a los fieles:

“Que este año jubilar nos deje en el corazón el compromiso de seguir construyendo una Iglesia viva, una Iglesia misionera, una Iglesia alegre y fraterna. Que con la bendición de Dios sigamos caminando como familia con gratitud y esperanza”.

La Diócesis invitó especialmente a todas las familias, grupos parroquiales, comunidades educativas y vecinos a sumarse a esta jornada de fe y agradecimiento.