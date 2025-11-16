Rescatan a un perro en estado crítico en una vivienda de Km. 5

En la mañana de este domingo, personal de la Comisaría Distrito General Mosconi realizó un operativo de inspección ocular y rescate de un perro en un domicilio ubicado en Pasaje La Patria N°75, en el barrio Presidente Ortiz, Km. 5. La intervención se concretó a las 09:40 horas en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal, por disposición del Fiscal General Dr. Juan Carlos Caperochipi, de la Unidad Fiscal de Ambiente y Delitos contra los Animales.

La denuncia había sido realizada por L.mientras que la propietaria del animal fue identificada como M.G.P

Durante el procedimiento, llevado adelante junto al equipo de la Dirección General de Veterinaria Municipal, a cargo del director Rafael Pacheco, se constató la presencia de un perro Labrador chocolate, de aproximadamente siete años, en estado crítico de salud.

El informe clínico preliminar reveló:

Delgadez extrema

Anemia crónica

Infección con engrosamiento dérmico por garrapatas

Inflamación de cartílagos auriculares

Estado corporal general muy deficiente

Problemas de movilidad

Parásitos externos e internos

Heridas visibles

El animal se encontraba en un contexto insalubre, entre restos óseos, materia fecal, comida en descomposición y sin acceso a agua, condiciones totalmente inadecuadas para su crianza.

Frente a lo constatado, se dispuso el traslado urgente del perro al Centro de Salud Animal y Adopción, a bordo del móvil municipal interno N°236, para brindarle atención veterinaria especializada y continuar con su recuperación.

El procedimiento quedó asentado en acta, con testigo de actuación, y fue encabezado por la Oficial Ayudante Janet Nicole Navarro.