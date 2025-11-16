El Senado otorgó Mención de Honor a la Dra. Adriana Pajares

Antes de asumir como vicerrectora, el Senado de la Nación hizo entrega de la Mención de Honor al Valor Científico-Edición 2025 a la Dra. Adriana Mabel Pajares, docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La distinción subraya su aporte sostenido a la investigación científica, destaca su compromiso con el cuidado del ambiente y con la formación de nuevas generaciones de profesionales que contribuyen, de manera colectiva, al conocimiento estratégico para el desarrollo sostenible.

El reconocimiento destacada especialmente, su trayectoria en el campo de la química ambiental y la fotoquímica aplicada.

La ceremonia tuvo lugar el miércoles 12 de noviembre de 2025, a las 18 h. en el Salón Azul del Palacio Legislativo y fue presidida por la senadora nacional Silvina García Larraburu, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

La docente investigadora de la Facultad de Ingeniería-UNPSJB y del Conicet, es doctora en Ciencias Químicas, Ingeniera Química e Ingeniera en Producción Orientación Química. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una referente nacional, integrando equipos de trabajo dedicados al estudio de procesos fotoquímicos y su impacto en los entornos naturales. Sus investigaciones han permitido comprender mejor las transformaciones químicas asociadas a contaminantes, aportando herramientas valiosas para el diseño de estrategias orientadas a la preservación de los recursos naturales.