Una adolescente de 14 años fue demorada esta madrugada luego de provocar daños en el Paseo de Compras Rivadavia, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 05:50 de este domingo, cuando personal policial de la Comisaría Primera realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona. En ese momento, los efectivos observaron a una joven que, sin mediar palabra, le propinó una fuerte patada a la vidriera de una de las puertas de ingreso del paseo comercial, rompiendo un vidrio de aproximadamente 2,30 por 90 centímetros.

De inmediato se procedió a su demora y traslado a la dependencia policial. La damnificada, comerciante del lugar, será quien formalice la denuncia penal durante el transcurso del día.

Según confirmaron fuentes policiales, se logró ubicar a un familiar de la adolescente, y por disposición del Dr. Maximiliano Natera de la Asesoría de Familia, la joven fue finalmente entregada a su progenitor.

Intervinieron también la Oficina Judicial, a cargo de la Dra. Gutiérrez, y el Ministerio Público Fiscal representado por la Dra. Murua.