Saltó un portón para robar una bici… y lo corrieron hasta que cayó preso

Un insólito hecho de hurto terminó con un delincuente tras las rejas este sábado por la mañana, luego de que un testigo ocular lo persiguiera por varias cuadras y guiara a la Policía hasta su detención.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:03 en una vivienda ubicada en Sargento Cabral , cuando el acusado, identificado como Walter Alejandro Ostaschinski (33), habría saltado el portón del domicilio y sustraído una bicicleta marca SOLID color gris, propiedad de un hombre de 70 años.

Según informó la Comisaría Seccional Segunda, una vecina y el empleado policial , observaron la maniobra y comenzaron a seguir al sospechoso, aportando a los móviles su descripción física y vestimenta.

La persecución terminó en la intersección de Tucumán y Uruguay, donde los efectivos divisaron al hombre señalado, quien incluso había dejado tirada la bicicleta instantes antes sobre Sargento Cabral y Mendoza. Allí fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

El elemento sustraído fue recuperado y devuelto a su dueño tras ser fotografiado, tal como dispuso la fiscal de turno, Macarena Murúa. En tanto, desde la Oficina Judicial se ordenó que el detenido permanezca alojado hasta la audiencia de control de detención, que quedará a cargo del juez penal Martín Cosmaro.