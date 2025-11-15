A 8 años del hundimiento del ARA San Juan se sigue esperando y reclamando justicia

El 15 de noviembre del 2017 a las 7.30 fue la última comunicación que se tuvo con el ARA San Juan, en el que navegaban 44 submarinistas que perecieron en el fondo del mar por una larga cadena de impericias e irresponsabilidad de la cadena de mando de la Marina.

La madrugada del 17 de noviembre de 2018 fue encontrado a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

«A ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la querella mayoritaria que representa a mâs de 30 familias pide a todos que no olviden a los 44 tripulantes», se recordó hoy desde el estudio de las doctoras Valeria Carreras y Lorena Arias.

«Ocho años de dolor, de lucha, de resistencia ante el maltrato institucional, el espionaje y los ocultamientos. Ocho años en los que seguimos exigiendo verdad y justicia», agregaron.

«Con la esperanza puesta en el juicio oral previsto para 2026, seguimos de pie.Por los 44. Por la Verdad», concluyeron.

Los 44