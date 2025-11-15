A 8 años del hundimiento del ARA San Juan se sigue esperando y reclamando justicia

El 15 de noviembre del 2017 a las 7.30 fue la última comunicación que se tuvo con el ARA San Juan, en el que navegaban 44 submarinistas que perecieron en el fondo del mar por una larga cadena de impericias e irresponsabilidad de la cadena de mando de la Marina.
La madrugada del 17 de noviembre de 2018 fue encontrado a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
«A ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, la querella mayoritaria que representa a mâs de 30 familias pide a todos que no olviden a los 44 tripulantes», se recordó hoy desde el estudio de las doctoras Valeria Carreras y Lorena Arias.
«Ocho años de dolor, de lucha, de resistencia ante el maltrato institucional, el espionaje y los ocultamientos. Ocho años en los que seguimos exigiendo verdad y justicia», agregaron.
«Con la esperanza puesta en el juicio oral previsto para 2026, seguimos de pie.Por los 44. Por la Verdad», concluyeron.
Los 44
- Capitán de fragata Pedro Martín Fernández (45).
- Capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo.
- Teniente de navío Fernando Vicente Villarreal.
- Teniente de navío Fernando Ariel Mendoza.
- Teniente de navío Diego Manuel Wagner.
- Teniente de navío Eliana María Krawczyk (35).
- Teniente de navío Víctor Andrés Maroli (37).
- Teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui.
- Teniente de fragata Renzo David Martín Silva (32).
- Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla (30).
- Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra (27).
- Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo (47).
- Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez (46).
- Suboficial Primero Walter Germán Real (43).
- Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez (43).
- Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas (45).
- Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina (40).
- Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos (38).
- Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera (39).
- Suboficial primero Víctor Hugo Coronel (39).
- Suboficial segundo Víctor Marcelo Enríquez (39).
- Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez (37).
- Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández (40).
- Suboficial segundo Luis Marcelo Leiva (39).
- Cabo principal Jorge Ariel Monzón (37).
- Cabo principal Jorge Eduardo Valdez (33).
- Cabo principal Cristian David Ibañez (36).
- Cabo principal Mario Armando Toconas (36).
- Cabo principal Franco Javier Espinoza (33).
- Cabo principal Jorge Isabelino Ortiz (32).
- Cabo principal Hugo Dante César Aramayo (33).
- Cabo principal Luis Esteban García (31).
- Cabo principal Sergio Antonio Cuellar (35).
- Cabo principal Fernando Gabriel Santilli (34).
- Cabo principal Alberto Ramiro Arjona (33).
- Cabo principal Enrique Damián Castillo (35).
- Cabo principal Luis Carlos Nolasco (30).
- Cabo principal David Alonso Melián (31).
- Cabo principal Germán Oscar Suárez (29).
- Cabo principal Daniel Alejandro Polo (31).
- Cabo principal Leandro Fabián Cisneros (28).
- Cabo principal Luis Alberto Niz (27).
- Cabo principal Federico Alejandro Alcaraz Coria (27).
- Cabo segundo Aníbal Tolaba (25).