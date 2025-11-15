Veredicto unánime: perpetua para César Sena y sus padres por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Después de más de diez horas de deliberación, el jurado popular golpeó la puerta y anunció lo que gran parte del país esperaba: César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron condenados a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023.

Los tres fueron declarados culpables por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. César fue considerado autor, mientras que sus padres fueron hallados partícipes primarios.

El veredicto fue unánime.

Encubridores: absolución, culpas y lágrimas en la sala

De los cuatro imputados por encubrimiento:

Griselda Reinoso fue declarada inocente .

José Gustavo Obregón y Fabiana González fueron condenados por encubrimiento agravado , con penas que van de uno a seis años.

Gustavo Melgarejo recibió condena por encubrimiento simple, con pena prevista entre seis meses y tres años.

Durante la audiencia, Obregón —considerado el colaborador más cercano del clan Sena— volvió a admitir su participación en la etapa posterior al crimen y pidió perdón entre lágrimas, mientras su ex pareja, González, también lloraba. Ambos señalaron haber actuado por fidelidad hacia Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

El crimen que sacudió a Chaco

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez a las 9:15 del 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de la familia Sena, ubicada en Santa María de Oro 1460, junto a su pareja, César.

Nunca volvió a salir con vida.

De acuerdo con la investigación, Cecilia fue asesinada dentro de la vivienda y su cuerpo trasladado luego a una chanchería donde habría sido quemado. El clan Sena, entonces aliado político del gobernador Jorge Capitanich, contaba con enorme influencia territorial a través de movimientos sociales y programas asistenciales.

Las calles, teñidas de rosa y pedido de justicia

Desde temprano, cientos de personas se concentraron frente al Centro de Estudios Judiciales. Vestidos de rosa —color favorito de Cecilia—, familiares y ciudadanos exigieron justicia con carteles, pañuelos y globos.

Se leía:

“Clan Sena: veredicto culpable”

“Argentina pide justicia por Cecilia”

“Siete perpetuas: los siete sabían”

“Nos quitaron tanto que perdimos el miedo”

Cada bocinazo de los autos que pasaban era celebrado como un gesto de acompañamiento a la familia.

La próxima etapa: la imposición de penas

Si bien el jurado ya dictaminó la culpabilidad, será la jueza quien, en un plazo de hasta 10 días hábiles, fije las penas para los encubridores en una audiencia de cesura.

Para los Sena, en cambio, la condena es definitiva: cadena perpetua, la máxima prevista por el Código Penal.