Incendio en polo industrial  es contenido sin mayores incidentes

«El incendio se encuentra contenido», refirió el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad en las redes sociales.

Una de las Fuerzas federales de Seguridad, la Gendarmería nacional, continúa desplegada en el polígono afectado en la localidad de Spegazzini, donde operan plantas petroquímicas en un predio a cielo abierto.

«El Centro de Comando de Incidentes acordó que Policía Federal Argentina deje en el lugar una brigada de ataque, un cisterna de apoyo y un móvil de la brigada de riesgos especiales», refirió la AFE.

El Ministerio de Salud nacional coordina con las carteras provinciales y municipales del área la asistencia de los heridos, cuya vida no corre peligro.

De los 19 heridos evacuados a centros sanitarios que refirió el Gobierno argentino en la noche del viernes, uno se encontraba grave por quemaduras y fracturas.

La gobernación de la provincia de Buenos Aires, en tanto, informó de otros ocho heridos derivados a centros sanitarios, pero todos ellos «permanecen fuera de peligro y ya no quedan pacientes internados», afirmó este sábado el ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak.

Clínicas y sanatorios de la zona informaron en total de 15 personas con cortes y lesiones menores por situaciones domésticas debido a la onda expansiva de la explosión, y otro vecino fue atendido por un infarto.

Las 45 llamadas vinculadas al incidente atendidas por el Centro Provincial de Toxicología correspondieron a consultas de orientación, sin necesidad de derivación al sistema de salud.

La explosión en el polo industrial de Spegazzini generó una onda expansiva, rompió los cristales de las casas vecinas y provocó una densa nube de humo negro que se percibió en toda la zona. (Sputnik)