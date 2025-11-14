¡La gargantilla de lujo de Kim Kardashian: ¿Cuánto cuesta el impactante accesorio de su nueva serie? ¡No lo creerás!

En uno de los momentos más comentados de su nueva serie en Hulu, Kim Kardashian se mostró en un recorte de la misma luciendo una gargantilla de lujo de Swarovski, una pieza protagónica dentro del estilismo que llamó la atención por su volumen y su diseño futurista.

La joya pertenece a la línea Constella y está confeccionada con espirales chapadas en rodio, dispuestas una junto a la otra para generar un efecto de anillo orbital alrededor del cuello. Entre las vueltas metálicas se integran circonitas Swarovski redondas, que aportan brillo y un aire cósmico.

Kim Kardashian se mostró luciendo una gargantilla de lujo de Swarovski. (Foto: Instagram/@swarovski).

Para acompañar el collar, la estrella optó por un vestido strapless amarillo, confeccionado en un género liviano que cae con drapeado frontal. El modelo deja los hombros completamente descubiertos, lo que permite que la gargantilla funcione como eje visual del look.

La estrella optó por un vestido strapless amarillo. (Foto: Instagram/@swarovski).

También llevó guantes negros largos y lentes de sol XXL, con formato envolvente y marco oscuro. En las orejas, sumó aros circulares plateados, en sintonía con la estética del collar.

En cuanto al make up, se inclinó por una base de acabado uniforme, labios nude y contorno suave. El pelo, lacio y ultra brillante, lo llevó peinado al costado con raya al medio, dejando despejada la zona del cuello para resaltar aún más la pieza de Swarovski.

También llevó guantes negros largos y lentes de sol XXL. (Foto: Instagram/@swarovski).

Cuánto cuesta la pieza de lujo

En Argentina, la pieza se encuentra publicada en la página oficial a $2.795.000.

“Esta gargantilla futurista Constella ofrece glamour intergaláctico. Elaborado con una variedad de espirales chapadas en rodio, el diseño de inspiración cósmica atrae una selección de circonitas Swarovski redondas a su órbita para lograr una apariencia verdaderamente de otro mundo. Combínalo con un juego de aretes de aro a juego para lograr el máximo brillo», dice la descripción del producto en la web.

Además, la cuenta de Instagram oficial de la marca escribió junto al clip: “Una mirada tan buena que es casi criminal. Kim Kardashian irradia confianza en nuestra gargantilla Constella mientras protagoniza un nuevo drama legal“.

El posteo, por supuesto, se hizo viral en la aplicación de fotos y recibió casi 13 mil “Me gusta” y cientos de comentarios de parte de los usuarios de internet.

Fuente:https://tn.com.ar/estilo/celebridades/2025/11/14/cuanto-cuesta-la-impactante-gargantilla-de-lujo-que-uso-kim-kardashian-en-su-nueva-serie/