viernes, noviembre 14
Deportivas

Puerto Madryn será sede de los juegos Patagonia Arena 2026

Del 27 de febrero al 1 de marzo, Puerto Madryn volverá a ser escenario del deporte y la integración regional con una nueva edición de los Juegos Patagonia Arena 2026, una propuesta que reúne a jóvenes deportistas en torno a las disciplinas de playa.

El evento contará con competencias en futvoley, beach hockey, básquet arena, atletismo, lucha, tocata, voley 4×4, beach handball, fútbol playa y beach tennis, entre otras actividades.

Las categorías habilitadas serán Sub 16 y Sub 18, convocando a participantes de toda la región patagónica para compartir tres jornadas de deporte, encuentro y camaradería junto al mar.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el sitio web: www.pmyeventos.ar

Los Juegos Patagonia Arena forman parte del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y el constante acompañamiento de Chubut Deportes.

