Trabajos en la red cloacal: habrá reducción y corte total de calzada este fin de semana en Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que durante este fin de semana se llevarán adelante diversas intervenciones programadas sobre la red cloacal en dos sectores de Comodoro Rivadavia, lo que implicará reducciones y cortes de calzada.

El sábado 15 y domingo 16 de noviembre, entre las 08:00 y las 16:00, se reducirá media calzada sobre un tramo de Avenida José Ingenieros, frente a la Universidad, en sentido este–oeste.

Las tareas estarán a cargo del sector de Obras e implican maniobras de mantenimiento en la red cloacal.

Asimismo, el domingo 16 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 17:00, se interrumpirá por completo el tránsito en un sector de Avenida Ducós, entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini.

En este caso, los trabajos estarán a cargo del área de Saneamiento.

Desde la SCPL señalaron que las intervenciones quedaron sujetas a las condiciones climáticas, por lo que cualquier cambio será informado oportunamente.

A su vez, se solicitó a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización preventiva dispuesta en ambas zonas.