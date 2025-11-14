Emanero, el 19 en Comodoro

Emanero atraviesa un 2025 histórico y lo celebra con una de las giras más potentes de la música argentina.

Cada ciudad que visita se transforma en una fiesta de principio a fin, con miles de seguidores que lo acompañan con una pasión en constante crecimiento.

En el marco de su tour “El Último Sinvergüenza”, el artista llega por primera vez a Comodoro Rivadavia, presentándose en el Teatro María Auxiliadora, con un show que promete ser inolvidable para sus fans patagónicos.

Su más reciente single “La Traición” —parte del Volumen 2 de Runflas— reafirma su versatilidad y creatividad, sumando al éxito de colaboraciones como “Podés pedirme perdón” junto a Ángela Leiva, «Romantiko” con L-Gante, y el hit bailable “Mala Mujer”.

Con millones de reproducciones y distinciones como el cuádruple platino para “Sinvergüenza” —tema que lleva más de un año en elTop 50 de Spotify—, Emanero se consolida como una de las voces más fuertes y escuchadas de la escena nacional.

La gira ya pasó por Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, donde agotó cuatro Movistar Arena en menos de un año. A nivel internacional, su último gran hito fue el Antel Arena de Uruguay, con localidades agotadas el pasado 2 de agosto.

Nueva fecha: Miércoles 19 de noviembre

Lugar: Teatro María Auxiliadora – Comodoro Rivadavia.

️ El show estaba originalmente previsto para octubre. Las entradas adquiridas mantienen plena validez para la nueva fecha.