El Centro Luis Braille presenta al Dúo Geberovich–Klainer en concierto

El Centro Luis Braille invita a la comunidad a disfrutar del concierto del Dúo Geberovich–Klainer,

formado por Gloria Geberovich (voz, guitarra y cuatro venezolano) y Manuel Klainer (piano y

coros), dos músicos de reconocida trayectoria que combinan raíces argentinas y latinoamericanas

con una estética propia y profundamente expresiva.

El dúo se formó en 2009, tras el reencuentro de ambos artistas —compañeros en su época de

estudiantes en Buenos Aires—, iniciando desde entonces giras por Argentina y Europa y

desarrollando un proyecto musical que fusiona poesía, arreglo fino y un fuerte componente

emocional. Su labor artística fue distinguida por el Ministerio de Cultura del Chubut, que los

nombró embajadores artísticos de la provincia.

Con tres discos editados (Atardeceres, Viento, amor y soledad y Alma Mate), todos

autoproducidos, Geberovich–Klainer propone en cada presentación una experiencia íntima,

sensible y de alta calidad interpretativa.

Viernes 14 de Noviembre – 18 hs – Fray Luis Beltrán 100 Km 3 (salón Tu mejor Fiesta)

Entrada libre y gratuita, cupos limitados

Contacto: Elba Balboa (directora a cargo del Centro Luis Braille) 297 437 0956