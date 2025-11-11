Dos agencias de venta de autos funcionaban sin habilitación comercial

Los controles municipales, se concretaron en la zona sur de la ciudad. Dos de los tres lugares inspeccionados, no contaban con la correspondiente habilitación para desarrollar dicha actividad. Además, se realizaron numerosas multas por invadir la vereda con vehículos y obstaculizar el tránsito peatonal.

Este martes por la mañana, en continuidad con los controles de rutina que viene llevando a cabo la Secretaría de Control Urbano y Operativo Municipal y en conjunto con la División de Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut, se cumplieron tres operativos en agencias de venta de automóviles.

En primer lugar, los inspectores intervinieron en el domicilio de la Av. Canadá y calle José María Rodrigo, en el barrio Pueyrredón, lugar en el que detectaron una decena de vehículos estacionados sobre la vereda, cometiendo una clara infracción. Luego, el operativo continuó en la agencia que funciona en la colectora de la Av. Yrigoyen y Polonia, donde no se detectaron irregularidades. Finalmente, la última intervención se realizó en la Av. Constituyentes al 500, que no contaba con habilitación comercial y también tenía automóviles estacionados sobre la vereda.

Al respecto, el secretario Miguel Gómez, supervisó las acciones y explicó bajo los lineamientos del intendente Othar Macharashvili que “se continúa con los controles coordinados con la División Sustracción Automotores de la Policía de la provincia del Chubut. Esto tiene como fin verificar la legalidad de los vehículos que están a la venta”.

Durante los operativos indicó que se detectaron lugares de venta que no están habilitados para tal fin. Mientras que, en referencia a las infracciones labradas por autos estacionados sobre la vereda pública, el secretario puntualizó que “lo que plantean muchas veces los vecinos es que el alto número de vehículos que tienen a la venta, entorpece la circulación segura de los transeúntes”

Finalmente, Gómez subrayó que “los operativos continuarán con este tipo de dispositivos, ya que lo único que persiguen es justamente el bienestar y la tranquilidad de los vecinos comodorenses”.