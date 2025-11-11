Por amenazar a un menor de edad y dañar una bicicleta tiene que cumplir reglas de conducta por el plazo de un año

La Fiscalía de Sarmiento y la abogada de la Defensa Pública, estuvieron de acuerdo en solicitar al juez Alejandro Rosales, la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba para Silverio “Camel” Valenzuela (38), imputado por los delitos de daño y lesiones leves. El caso que investigó la fiscalía, ocurrió en septiembre de 2024, en el patio interno de la escuela provincial n°739 “Beatriz Torres”. Según consta en la denuncia, el 20 de septiembre del año pasado, Valenzuela ingresó a ese sector del colegio y agredió físicamente a un adolescente que habría tenido diferencias con su hijo. También provocó daños en la bicicleta del menor, doblando la llanta delantera. En este marco, el magistrado, hizo lugar a la suspensión del proceso penal contra el acusado por el plazo de un año.

Al inicio del acto judicial, la defensora pública, desarrolló la propuesta de la aplicación de una suspensión de juicio a prueba en beneficio del imputado. Por su parte, la abogada adjunta de la Asesoría de Familia, informó cuestiones vinculadas al contexto familiar de la víctima.

A su turno, la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi, manifestaron su acuerdo con la propuesta. Luego de analizar los pedidos de las partes, Rosales, dispuso poner a prueba a Silverio Valenzuela por el plazo de un año. También, deberá presentarse cada cuatro meses ante el Cuerpo de Delegados, no cometer nuevos delitos y mantener la prohibición de acercamiento con el damnificado.