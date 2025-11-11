Confirman 20 años de prisión para Cruz por el asesinato de Lautaro Labbe

Los jueces de la Cámara luego de deliberar dieron a conocer hoy su veredicto en relación a la audiencia de impugnación por el homicidio del menor Lautaro Labbe, que tiene como condenado por un jurado popular al uniformado Simón Cruz. Así los jueces de Cámara resolvieron por unanimidad confirmar la sentencia de primer grado y readecuar la pena impuesta a Cruz de 22 a 20 años de prisión.

Cabe recordar que, en la audiencia de impugnación, el jueves pasado, el defensor requirió se readecúe la pena y se fije la misma en el mínimo establecido para el delito, 10 años y 8 meses de prisión. En contraposición el fiscal y la querella solicitaron se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria en 22 años de prisión.

En cuanto a la decisión del jurado popular los jueces lo consideraron razonable, al igual que el ingreso de la prueba que fue correcto. Por lo cual el veredicto de primer grado debe ser confirmado. En cuanto a la pena, el defensor solicitó que la edad de su asistido debe ser considerada como neutra, pero el tribunal la consideró como agravante. También el grado de instrucción y la calidad de sujeto activo fue correctamente valorada por el juez. La instrucción policial del imputado durante la pandemia y que no llevaba más de un año en funciones lo consideraron atenuante. Respecto de la naturaleza de la acción, un disparo en una zona vital del cuerpo y el estado de vulnerabilidad en que se encontraba el menor aumenta el grado del injusto sostuvieron los jueces de Cámara. Asimismo, el comportamiento de Cruz luego del hecho, cortando la capucha del buzo de la víctima, ocultando la vaina y diciendo que se le escapó un tiro, es un agravante. Por lo cual readecuaron la pena en 20 años de prisión.

El ilícito ventilado en el debate aconteció el pasado 18 de abril de 2023, cuando siendo las 02.30 hs., una comitiva policial integrada entre otros por el imputado Cruz, se dirige a calle los Claveles y Huergo del barrio San Martín ya que habría dos personas intentando abrir autos. Llegan al lugar y no ven a nadie, seguidamente dos menores, uno de ellos la víctima, salen corriendo e ingresan al pasaje las Rosas. El segundo menor logra huir mientras Cruz abusando de su función, ya que no habría ninguna situación de peligro para que extrajera su arma, ni peligro inminente para él ni para sus compañeros, extrajo su arma, la cargó y efectuó un disparo por la espalda, en la nuca a la víctima el menor Lautaro Labbe. Éste permaneció 8 días internado para finalmente fallecer como consecuencia de la herida de arma de fuego.

La audiencia de impugnación fue ante los jueces de Cámara: Cecilia Codina, Mónica García y Martín Montenovo; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Julio Puentes, fiscal general, acompañado por Franco Tavano, funcionario de fiscalía. La querella fue ejercida por Luciana Risso, abogada de la defensa pública, en tanto que la defensa de Cruz fue ejercida en conjunto por Guillermo Iglesias y Daniel Fuentes, abogados particulares del mismo.