Torres encabezó la primera reunión de gabinete con la incorporación de los nuevos funcionarios al Gobierno

El encuentro se desarrolló esta tarde en la Casa de Gobierno con la participación de los titulares de Ministerios, Secretarías y entes descentralizados, y la incorporación del nuevo ministro de Producción, Juan Pavón, al Gobierno Provincial.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, reunió este lunes en Rawson a todo el Gabinete Provincial con el objeto de hacer un repaso de los distintos programas desarrollados durante los últimos meses y establecer prioridades. “Vamos a fortalecer no sólo las políticas de salud, educación y seguridad, sino también apuntalar a los sectores productivos y llevar soluciones reales a las localidades”, precisó.

El encuentro se realizó en horas de la tarde en la Casa de Gobierno, y fue el primero que el mandatario encabezó con la incorporación de nuevos funcionarios. Por eso destacó el haber sumado al Gabiente Provincial a Juan Pavón al frente del Ministerio de Producción y a Jennifer Contardi en la Coordinación de Gabinete, indicando que “estamos reorganizando la estructura del Gobierno, consolidando áreas que son clave dentro de la gestión, con hombres y mujeres que aportarán experiencia y una visión renovada”.

En ese marco, el mandatario aseguró la continuidad de aquellos planes y programas “que se estuvieron llevando adelante en estos casi dos años de gestión y que están dando buenos resultados”, y manifestó que el actual contexto nacional “nos marca el armado de una agenda productiva más profunda y un esquema de trabajo que haga foco en inversiones, obras y empleo de calidad para nuestra gente”.

El gobernador sostuvo que, junto a ministros, secretarios, subsecretarios y presidentes de entes descentralizados, “hicimos un balance, un repaso general área por área” de las acciones concretadas en los últimos meses en localidades y comunas de la provincia, y señaló que “también fijamos las prioridades para los próximos meses, las obras que están en carpeta, las herramientas que necesitamos fortalecer y las gestiones que vamos a encarar sobre todo en materia productiva y de inversiones”.