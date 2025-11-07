Gimnasia aceleró al ritmo de Chacón y le ganó a San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a sonreír en la Liga Nacional. Luego de la derrota ante Boca, el equipo de Pablo Favarel se impuso con autoridad ante San Lorenzo por 84 a 63, con una actuación estelar de Marcos Chacón, que fue el MVP de la noche con 26 unidades.

El comienzo fue favorable al Ciclón, que sorprendió al local con el buen trabajo de Lucas Pérez y Facundo Rutenberg (26-18). Pero el Verde ajustó en defensa y cambió el rumbo del partido en el segundo cuarto, permitiendo solo 7 puntos al rival y yéndose al descanso arriba por 44 a 33.

En el complemento, San Lorenzo volvió a acercarse (60-55), aunque otra vez apareció Chacón con toda su potencia para sentenciar el resultado. Buenos aportes de Dato, Rivero y el nuevo refuerzo Carabalí completaron la sólida actuación del conjunto patagónico, que cerró la noche con aplausos en el Socios Fundadores.

Liga Nacional 2025/26 – Gimnasia 84 / San Lorenzo 63