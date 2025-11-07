Milei aseguró que el capitalismo es la verdadera justicia del mundo

«Hoy vengo a decirles que el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo. Porque es la consecuencia natural de la dignidad y la libertad del hombre, al cual le pertenece el fruto de su trabajo», expuso durante su intervención en el American Business Forum (Foro de Negocios de EEUU).

El gobernante ultraderechista cuestionó que las críticas al libremercado pudieran justificar una intervención estatal y denostó el crecimiento de la estructura del Estado, en lo que simplificó como «comunismo».

«En Occidente nos encontramos cada día más cerca de ese comunismo que antes mirábamos con horror del otro lado de la cortina de hierro; por eso, si concedemos que el capitalismo es un mal necesario ya habremos perdido», expuso. (Sputnik)