Hombres necesitan más ejercicio que mujeres para reducir riesgo cardíaco

Buenos Aires, Argentina – Un nuevo estudio revela diferencias notables entre géneros en los beneficios del ejercicio para la salud cardíaca. Según la investigación, publicada en Nature Cardiovascular Research, los hombres requieren casi el doble de actividad física que las mujeres para lograr la misma reducción en el riesgo de enfermedades coronarias.

Los hallazgos clave

El análisis, basado en datos de más de 80.000 personas, muestra que las mujeres que hacen unos 250 minutos de ejercicio semanal (cerca de 4 horas) reducen su riesgo cardíaco en un 30%. En cambio, los hombres necesitan alrededor de 530 minutos (casi 9 horas) para obtener el mismo beneficio.

Esto confirma estudios previos: las mujeres obtienen más ventajas cardiovasculares con menos esfuerzo. Sin embargo, ellas suelen ser menos activas y no alcanzan los niveles recomendados. «Las mujeres obtienen beneficios similares con solo la mitad del tiempo de ejercicio», explican los autores.

Cómo se realizó el estudio

El equipo, liderado por el doctor Jiajin Chen de la Universidad de Xiamen en China, usó datos del proyecto UK Biobank. Analizaron pulseras de actividad de voluntarios de mediana edad sin enfermedades cardíacas previas. Las mujeres que cumplían los 150 minutos mínimos semanales reducían su riesgo en un 22%, frente al 17% en hombres.

En un subgrupo con enfermedad coronaria previa (más de 5.000 personas), las mujeres activas tenían un riesgo de muerte tres veces menor que los hombres con la misma actividad.

Posibles razones y recomendaciones

Los investigadores sugieren factores como diferencias hormonales, fibras musculares o uso de glucosa. El coautor Yan Wang enfatiza que ambos géneros se benefician, pero anima especialmente a las mujeres inactivas a moverse más.

La OMS recomienda 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos intenso semanal, más fortalecimiento muscular. La especialista Emily Lau destaca la necesidad de guías diferenciadas: «Una recomendación no sirve para todos. Es hora de estrategias específicas por sexo».

Este estudio resalta que una de cada tres mujeres muere por enfermedades cardiovasculares, subrayando la importancia de la actividad física personalizada.

