Marta Fort conmueve recordando a su papá en su cumpleaños: «A veces me siento sola»

Buenos Aires, Argentina – Marta Fort sorprendió a sus seguidores con un posteo emotivo en Instagram, justo en el día en que su padre, Ricardo Fort, hubiera cumplido 57 años. La influencer abrió su corazón sobre emociones encontradas, melancolía y el vacío que siente por su ausencia.

El posteo a corazón abierto

«Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir feliz, pero también melancólica, deprimida y con dudas constantes», escribió Marta. Explicó que se mudó, se involucró en la empresa familiar y logró metas personales y laborales inesperadas. Sin embargo, extrañó compartir estos momentos con personas ausentes, especialmente su papá.

«A veces me siento sola, con miedo e incertidumbre sobre lo que viene. Son esos momentos en los que más lo extraño y necesito un lugar seguro. Me pregunto cómo hubiera reaccionado al verme hoy», confesó. Admitió que reprime sus sentimientos, pero nunca había estado tan sensible con este tema.

Al final, Marta expresó: «Hoy, en su cumpleaños, quiero recordarlo dejando claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo recordaré. Me alegra ver que ustedes también mantienen viva su imagen».

El conflicto con Virginia Gallardo

Marta también tocó un tema polémico: su relación con Virginia Gallardo, ex pareja de su padre. En una entrevista en Puro Show, cuestionó un posteo de Gallardo usando una foto de Ricardo Fort durante la campaña electoral. «Me parece de cuarta. Todos sabemos del trato que tenían como pareja. Era un uso acordado», dijo.

Reveló que Gallardo pidió cobrar para participar en un documental sobre Fort, aunque públicamente dijo lo contrario. «La felicito por entrar en la política. Hace años que mi papá no está, así que ahora podría aportar algo de ella», concluyó Marta.

Fuente:https://tn.com.ar/show/famosos/2025/11/05/el-conmovedor-posteo-de-marta-fort-en-el-dia-en-que-su-papa-hubiera-cumplido-57-anos-a-veces-me-siento-sola/