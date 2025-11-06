El Tesoro de EE.UU. habría vendido los pesos comprados en octubre, según informe del BCRA

Buenos Aires, Argentina – Un detalle en el balance del Banco Central (BCRA) ha llamado la atención de operadores y economistas. Indica una fuerte caída en las letras en pesos emitidas, lo que sugiere que el Tesoro de Estados Unidos se deshizo de los pesos que había comprado antes de las elecciones legislativas.

Estas letras remuneradas en pesos, emitidas por el BCRA hasta la semana previa a los comicios, pasaron de más de $3 billones (unos US$2.080 millones) a solo $273.000 millones justo después. Al mismo tiempo, crecieron los «otros pasivos» del Central en proporción similar. Analistas coinciden en que esto podría reflejar la activación parcial del swap por US$20.000 millones firmado con EE.UU. días antes de las elecciones.

¿Qué detectaron los analistas?

Alejandro Giacoia, de Econoviews, siguió el rastro de la asistencia financiera de EE.UU. para contener el dólar. En un posteo en X, señaló que los datos del BCRA al 24 de octubre mostraban una suba en letras en pesos (US$2.082 millones), atribuyéndolas a compras del Tesoro estadounidense. Con el balance al 31 de octubre, notó la caída y el aumento en «otros pasivos», interpretándolo como activación del swap.

Desde Outlier, explicaron que este movimiento coincide con el incremento en «otros pasivos», donde se contabilizan los swaps. «Es una forma de salir contra reservas del BCRA, vía un pasivo en moneda extranjera, evitando impactos en el mercado», dijeron. Esto habría dado una ganancia de 10% al Tesoro de EE.UU. en semanas, por la diferencia en el tipo de cambio.

Amilcar Collante resumió los pasos: «Vendió dólar contra pesos; luego pesos a letras de BCRA; luego desarmó letras contra activación de swap». Lo llamó una «intervención sui géneris» dentro de las bandas cambiarias.

Contexto y posibles implicaciones

No hubo bajas en las reservas del BCRA que indiquen una salida de divisas masiva. Si se confirma, probaría que la intervención de EE.UU. era un adelanto del swap, descontado luego. Esto ayudó a defender el techo de la banda cambiaria antes de las elecciones.

