Incendio destruyó por completo una vivienda en el Cordón Forestal

Un incendio de vivienda se registró en la noche del martes 4 de noviembre, alrededor de las 23:22 horas, en una casa ubicada en la zona alta ilegal del barrio Cordón Forestal, en la intersección de Concejal Casal y Ricardo Tora.

Según informó la Comisaría Seccional Sexta, el fuego afectó por completo la vivienda tipo precaria perteneciente a César Andrés Olivares, de 34 años.

Al lugar acudieron los móviles R.I. 59 y R.I. 51 del Cuartel de Bomberos Voluntarios, a cargo del Sargento Iglesias, quienes trabajaron intensamente para sofocar el foco ígneo y evitar su propagación a viviendas cercanas.

Cerca de las 00:50 horas, los bomberos confirmaron que el siniestro fue controlado sin que se registraran víctimas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

De acuerdo con las primeras observaciones, el propietario habría manifestado que el incendio podría haberse originado por una conexión eléctrica clandestina en el inmueble.

El operativo estuvo supervisado por el Oficial Ayudante Díaz, de servicio en la dependencia policial.