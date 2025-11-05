Cáncer de piel: una campaña que puede salvarte la vida

La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) lanza su 32° Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel con un mensaje contundente: el bronceado no es sinónimo de salud. La iniciativa, que se desarrolla del 17 al 21 de noviembre, busca erradicar este concepto erróneo y concientizar que el daño solar es acumulativo e irreversible.

Los especialistas advierten que la exposición al sol sin protección desencadena un proceso de «cuenta regresiva» en las células de la piel que comienza en la infancia. Este daño acumulado puede derivar en envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y cáncer de piel.

La fotoprotección va más allá del protector solar

Los dermatólogos coordinadores de la campaña, como el Dr. Andrés Politi, enfatizan que el protector solar es solo una parte de la protección. Insisten en recuperar hábitos fundamentales:

Buscar la sombra y evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa de trama cerrada (preferentemente oscura), sombrero de ala ancha y anteojos con filtro UV.

Aplicar protector solar de amplio espectro (UVB/UVA) con FPS 30 o superior.

Realizar un autoexamen mensual de la piel para detectar cambios tempranos.

Cómo el sol daña la piel de forma irreversible

Los expertos explican el mecanismo celular: la radiación ultravioleta genera mutaciones en el ADN de las células. La piel intenta reparar este daño, pero su capacidad tiene un límite.

«Esa mutación errónea se multiplica de forma exponencial con el tiempo hasta que la capacidad de reparación ya no es posible», explicó el Dr. Politi. La Dra. Ana Clara Acosta agregó que la protección natural de las células (la melanina) se debilita con la exposición continua, dejando el ADN vulnerable a alteraciones que pueden derivar en cáncer.

La regla ABCDE para un autoexamen que salva vidas

La detección temprana es crucial para un pronóstico favorable. Los dermatólogos recomiendan un autoexamen mensual siguiendo la regla ABCDE para analizar lunares y manchas:

A simetría: ¿La forma no es redonda o simétrica?

B ordes: ¿Son irregulares, borrosos o mal definidos?

C olor: ¿Presenta diferentes tonalidades?

D iámetro: ¿Es mayor a 6 milímetros?

Evolución: ¿Cambió de tamaño, forma o color en poco tiempo? ¿Pica o sangra?

Ante cualquier cambio, se debe consultar inmediatamente a un dermatólogo. El melanoma, aunque representa solo el 5% de los casos, puede ser agresivo, pero detectado a tiempo tiene alta probabilidad de cura. Los carcinomas más comunes son 100% curables con una detección precoz.

