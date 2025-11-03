Gran festejo por el Día de la Madre en el barrio Pueyrredón

Con gran participación de vecinas, vecinos y familias, la Asociación Vecinal del barrio Pueyrredón celebró este domingo el Día de la Madre con una jornada llena de alegría, música y encuentro en la plaza Manuel Cardo.

Desde las primeras horas de la tarde, el público acompañó masivamente la propuesta que combinó espectáculos de artistas locales —desde folclore y cumbia hasta una divertida clase de zumba—, un paseo de productores y artesanos, sorteos y regalos para todas las mamás presentes.

El sol fue un aliado perfecto, regalando una tarde casi sin viento que coronó la celebración.

Desde la Vecinal Pueyrredón expresaron su agradecimiento a las instituciones, comercios y empresas que colaboraron, y especialmente al público y a los artistas que hicieron posible una jornada tan especial.

“Fue una verdadera fiesta del barrio, pensada para agasajar a las madres y compartir entre todos un momento de alegría y unión”, destacaron desde la organización.