“Te seguimos buscando”: el mensaje desesperado de la hija de Juana Morales mientras continúa la búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

Las palabras de Gabrielareflejan el sentimiento de una familia que no se resigna y de una ciudad entera que sigue conmovida por el caso.

“ Te seguimos buscando!!!! En tu honor no vamos a parar hasta que la verdad salga a la luz ”.

En medio de la incertidumbre, Gabriela Kreder, hija de Pedro , compartió en sus redes sociales un mensaje que conmovió a toda la comunidad:

La angustia no da tregua. La búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) continúa en Comodoro Rivadavia sin novedades concretas, mientras la familia clama por respuestas. Ambos desaparecieron el pasado 4 de octubre , y desde entonces se desplegó un amplio operativo en la zona norte de la ciudad, que incluyó drones, perros, vehículos todo terreno y rastrillajes por tierra y aire.

Un misterio que aún no tiene respuestas

La camioneta Toyota Hilux en la que viajaban fue hallada el 18 de octubre en una zona de difícil acceso, cerca de Rocas Coloradas, pero sin rastros de la pareja. Desde entonces, las tareas de búsqueda no cesan, aunque el paso de los días y las condiciones del terreno han complicado el trabajo de los equipos.

La Fiscalía, junto con la División Búsqueda de Personas y la Policía Científica, continúa analizando pericias y testimonios. Entre las hipótesis se mencionan desde un posible accidente hasta la intervención de terceros, aunque ninguna ha podido confirmarse.

“No vamos a parar”

La publicación de Gabriela generó decenas de mensajes de apoyo y solidaridad. Vecinos y allegados se sumaron con palabras de aliento, recordando la calidez y la alegría de Juana y Pedro, quienes habían iniciado una relación hacía pocos meses y compartían el gusto por los paseos y la vida al aire libre.

“No hay día que no pensemos en ellos. Queremos saber qué pasó. Necesitamos respuestas y justicia”, expresó otro de los familiares.

Mientras tanto, las tareas continúan con el acompañamiento de la Policía del Chubut, Defensa Civil y grupos voluntarios que colaboran en el rastrillaje.

La comunidad de Comodoro Rivadavia sigue atenta, aferrada a la esperanza de que la verdad finalmente salga a la luz.